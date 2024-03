Darauf sollten Eltern beim Schultaschenkauf achten

Auf die Wünsche des Kindes achten

Außerdem sollte man auf die Wünsche des Kindes Rücksicht nehmen. „Schließlich muss es jeden Tag damit in die Schule gehen. Das tut es bestimmt viel lieber, wenn es die Schultasche mag“, so die Expertin. Und der letzte Tipp von Artner heißt: Zeit nehmen. „Nicht in fünf Minuten entscheiden und die erstbeste Schultasche nehmen, sondern in Ruhe umschauen und probieren. Dann gehts sicher mit der richtigen Tasche in Richtung erster Schultag.“