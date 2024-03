Tiroler Dorf wirft Porsche-Topmanager hinaus

Jalousien waren meist geschlossen

Dies einzuhalten unterschrieb 2014 auch Lutz Meschke (57), der bei der Porsche AG und der Porsche SE gleich zweifach im Vorstand sitzt. 1,5 Millionen Euro ließ sich der Porsche-Vizeboss das Nobelchalet im Stanglwirt-Ort Going kosten. Dort waren die Jalousien meist geschlossen und keines der drei Kinder besuchte in Tirol Schule oder Uni - was Indiz für den Lebensmittelpunkt gewesen wäre.