Ausgebildete Schutzengel fanden Absturzopfer

Zu dem schweren Alpinunfall kam es am Sonntag, 3. März 2024, um 9.45 Uhr im Gemeindegebiet von Steinbach am Attersee. Ein 47-jähriger Wanderer aus Neuhofen an der Krems war allein auf dem ihm bekannten Wanderweg zum Schoberstein unterwegs, als auf einer Seehöhe von etwa 580 Metern ein kopfgroßer Stein unter seinen Füßen ausbrach. Der Mann stolperte, kam über den Wegrand hinaus, stürzte etwa 15 Meter ab und kam auf dem dort verlaufenden Wanderweg zu liegen.