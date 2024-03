Entscheidung gefällt: Leons Papa bleibt in U-Haft

Antrag abgewiesen

Bereits am heutigen Freitag, also einen Tag später, wurde Leons Papa in der Früh dem zuständigen Haftrichter am Landesgericht Innsbruck vorgeführt. Die klare Entscheidung: Antrag abgewiesen, Leons Papa bleibt weiterhin in Untersuchungshaft, weil der dringende Tatverdacht weiterhin gegeben ist.