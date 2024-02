„Genossin? Das ist eindeutig eine Beleidigung“

Die Regierungsparteien nutzen den Landtag immer stärker zur ideologischen Show-Bühne. So gab es auch am Mittwoch zwei sogenannte „Briefträger-Anträge“, zu denen der Landtag formal nichts entscheiden kann, sondern nur die Landesregierung auffordern kann, an die Bundesregierung mit einem Anliegen heranzutreten. Dieses Herantreten hat wechselnden Erfolg, oft handelt es sich auch um No-Na-Anliegen.