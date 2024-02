Nach Rassismus-Eklat: Netflix-Ärger für Vinicius

Kein Zutritt ins Stadion

Nun kommt es am Samstag (21 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) zum brisanten Wiedersehen im Mestalla: Tabellenführer Real Madrid gastiert bei Valencia. Während Vinicius wohl in der Startaufstellung stehen wird, wird der Streamingdienst Netflix verbannt. Valencia hat Netflix verboten, bei der Partie dabei zu sein und Szenen von Vinicius zu drehen. „Wir können uns nicht an etwas beteiligen, dessen Ziel weder bekannt noch kontrollierbar ist und das darauf abzielt, dem Image unserer Fans zu schaden“, wird eine Quelle von der „AS“ zitiert.