Spielzeugpistole löste Großeinsatz in Schule aus

Die Aufregung war groß, als am Mittwoch gegen 7.30 Uhr zahlreicher Polizeistreifen mit Blaulicht samt dem Einsatzkommando Cobra die Mittelschule in Laßnitzhöhe abriegelten. Ein Zeuge hatte telefonisch Anzeige erstattet, weil zwei Buben, die auf dem Gehsteig in Richtung Mittelschule gingen, offenbar mit einer Pistole hantierten.