Verstappen gegen die schnellste Drohne der Welt

Red Bull und die „Dutch Drone Gods“ entwickelten über ein Jahr eine Drohne, die doppelt so schnell wie ein Formel-1-Auto beschleunigen kann und in nur vier Sekunden 300 km/h erreicht, mit einer Höchstgeschwindigkeit von über 350 km/h. Diese wurde in den Autos RB8 und RB19 getestet, die von Liam Lawson und David Coulthard gefahren werden.