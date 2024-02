Stief-Opa beteuert vor Gericht: „Ich lüge nicht!“

Wahrlich eine diffizile Angelegenheit für das Schöffengericht in Eisenstadt, über Recht oder Unrecht, über Wahrheit oder Lüge, über Schuld oder Freispruch zu entscheiden. Angeklagt ist ein 76-jähriger Nordburgenländer, der sich für den Prozess extra in Schale geworfen hat: In seiner schönsten neongelben Warnweste sitzt der Mann vor der Vorsitzenden Doris Halper-Praunias und bekennt sich nicht schuldig. Nicht schuldig, an seiner neun Jahre jungen Stief-Enkeltochter zwischen März und Dezember 2022 in vier Fällen eine dem Beischlaf gleichzusetzende geschlechtliche Handlung vorgenommen zu haben.