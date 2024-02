Lokale, über die man spricht: The Hummus Workshop

Vermutlich konnte eine Idee wie diese in Wien nur am Rande des Servitenviertels im 9. Bezirk entstehen: Hier dreht sich alles um die orientalische Paste aus pürierten Kichererbsen, Sesam und Olivenöl. Folgerichtig heißt das Lokal auch THE HUMMUS WORKSHOP. Das Ambiente wirkt trotz der blanken Holztische, der harten Thonet-Sessel und der kahlen Wände irgendwie einladend. Im Regal hinter der langen Bar warten Spirituosen auf Leute, die nach dem Essen nichts mehr vorhaben.