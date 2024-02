Paukenschlag! Lustenau und Schneider trennen sich

„Für mich geht im Sommer eine intensive, lehrreiche, ereignisreiche, aber vor allem eine sehr schöne Zeit hier bei der Austria zu Ende. Ich habe mir die Entscheidung in den letzten Monaten nicht einfach gemacht, bin aber persönlich zu dem Entschluss gekommen, dass es an der Zeit ist, sowohl für meinen eigenen Karriereweg, als auch für den Verein, einen neuen Impuls zu setzen“, wird Schneider in einer Vereinsaussendung zitiert. „Ich bin sehr dankbar, dass ich von Core Sports und dem Vorstand der Austria vor über vier Jahren die Chance bekommen habe, in so jungem Alter für diesen Verein arbeiten zu dürfen. Ich habe an jedem Tag versucht dieses Vertrauen bestmöglich zurückzuzahlen und den Verein mit allem, was dazugehört, zu leben. Es war deshalb auch von Beginn mein Wunsch den Verein im Guten zu verlassen und dazu habe ich nun die Möglichkeit.“