Todkranker Otto durfte in Lamborghini mitfahren

Nur zwei Tage später wurde Herr Otto aus dem Krankenhaus abgeholt, in dem er medizinisch betreut wird und mit dem „Engelmobil“ von Oberösterreich in die Steiermark transportiert. Seine Familie begleitete die Reise im Konvoi. Der 66-jährige Patient war an dem Tag schmerzfrei, freute sich gewaltig auf das bevorstehende Abenteuer.