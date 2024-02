Amstetten-Boss nach Absage verärgert: „Peinlich!“

Schockiert. Enttäuscht. Verärgert. Amstettens Volleyballer verstehen die Welt nicht mehr. Der Grund: Gegner Tirol reiste vor dem Viertelfinal-Duell am Sonntag ab. Wegen des U15-Landesfinales in der Johann-Pölz-Halle war der Beginn der AVL Partie von 16 auf 17 Uhr verschoben worden. Allerdings konnte auch dieser Zeitplan nicht eingehalten werden, stiegen die Gäste deshalb 46 Minuten später in den Bus. „Ich habe schon viel in meiner Tätigkeit als Volleyball-Funktionär miterlebt, so etwas aber nicht. Es ist einfach nur peinlich“, tobt VCA-Manager Micha Henschke. „Tirols Spieler hatten Verständnis, wollten trotz Verspätung auflaufen.“