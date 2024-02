Boarder-Ass Arvid Auner jagt die Kristallkugel

Mit 33 Punkten Rückstand liegt er in der Disziplinen-Wertung für den Parallel-Slalom auf dem dritten Platz. Am Dienstag bekam Auners Aufholjagd einen kleinen Dämpfer: Wie die FIS bekannt gab, muss das geplante Saisonfinale in Berchtesgaden wegen Schneemangels abgesagt werden.