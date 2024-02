Betrüger wollten 400 Tonnen Mehl ergaunern

„Made in Burgenland“ steht nicht nur für hohe Qualität, sondern scheint auch den Geschmack von Kriminellen zu treffen. Gleich zweimal innerhalb kürzester Zeit haben Betrüger versucht, heimische Betriebe in eine Falle zu locken. In beiden Fällen hatten die ausländischen „Auftraggeber“ Großbestellungen bei den Firmen aufgegeben. So erhielt ein Müller aus dem Südburgenland eine vermeintliche Bestellanfrage aus Slowenien bezüglich 400 Tonnen Mehl. Bei einem anderen Produktionsbetrieb wollte eine angebliche Firma aus Indien mehrere hundert Betten für den asiatischen Markt erwerben.