Giftiger Machtkampf um die Rolle der First Lady

Das frühere Model, das seit 2005 mit Trump verheiratet ist, hätte ihre vier Jahre im Weißen Haus fast ausschließlich damit verbracht, einen Krieg gegen Ivanka Trump zu führen - und nur Pausen eingelegt, um ihre Eheverträge mit ihrem Präsidentengatten neu zu verhandeln, heißt es einem Bericht der „New York Post“ zufolge in dem Buch „American Woman: The Transformation of the Modern First Lady“.