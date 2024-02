Ein eiskalter Mord, der einen ganzen Ort kaltlässt

Der Fund der Leiche von Radek B. in einer Schottergrube im Bezirk Gänserndorf in Niederösterreich wirft viele Fragen auf. Die Polizei hofft auf neue Hinweise. In der neuen Serie „Kalte Spuren - Die Jagd nach dem Mörder“ begibt sich die „Krone“ auf die Spuren ungeklärter Mordfälle in NÖ.