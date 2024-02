Linienbus kracht am Dornbirner Bahnhof in Café

Ein spektakulärer Unfall ereignete sich am Samstag in der Messestadt Dornbirn. Am Bahnhofsplatz verlor ein Busfahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte gegen ein geparktes Auto. Anschließend landete der Bus in einer Café-Bar. Ob ein Fahrfehler oder ein technischer Defekt der Bremsen zu dem Vorfall geführt hatten, wird derzeit geprüft.