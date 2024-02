Marokkaner schlagen und rauben 82-Jährigen aus

Zu recht früher Stunde - am Samstag gegen 3 Uhr - wurde in der benachbarten Schweiz ein älterer Mann von zwei Männern angegriffen und ausgeraubt. Der Senior, der sich im Warteraum am Bahnhof Rorschach aufhielt, wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Die Täter, zwei Asylwerber aus Marokko, wurden umgehend gefasst.