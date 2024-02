Austria Lustenau denkt in Salzburg an BW Linz

Nein! Ein Tor nach nur fünf Sekunden, das Salzburg gegen BW Linz erzielte, will Austria Lustenau heute (17) in der Bullen-Arena nicht kassieren. Kurios! Gerade dieser schnellste heimische Liga-Treffer aller Zeiten war möglicherweise mit ein Grund, dass die Linzer am Ende mit einem 1:1 zum zweiten Mal in dieser Saison gegen den Ligakrösus anschrieben. „Sie haben sich dadurch vielleicht zu sicher gefühlt“, beschrieb BW-Trainer Gerald Scheiblehner die Situation.