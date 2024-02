Doppelmord-Alarm in Wien ++ Ungelöste Fälle

Eine Mutter und ihre erst 13-jährige Tochter wurden in Wien-Landstraße tot in einer Wohnung gefunden. Und: Unbekannte Wasserleichen: Die Polizei bittet die Wiener Bevölkerung um Hilfe. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 23.Februar, mit Moderatorin Stefana Madjarov.