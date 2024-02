Schülerin (15) fühlte sich in ihrer Ehre verletzt

Die Sache hat sich bereits im Jänner zugetragen, kam aber erst jetzt an die Öffentlichkeit: An einer Schule in Lustenau soll es zu einer Auseinandersetzung zwischen einer 15-jährigen Schülerin tschetschenischer Abstammung und einem Schulkollegen türkischer Herkunft gekommen sein. Das Mädchen soll sich in seiner Ehre verletzt gefühlt haben. Daraufhin erzählte die 15-Jährige einem ihrer Brüder von dem Vorfall.