Infizierter war Badegast in der Therme Geinberg

Weltweit mehr als 300.000 Fälle

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte diese Woche wegen stark steigender Masern-Infektionszahlen Alarm geschlagen: Im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 306.000 Masern-Fälle gemeldet, wie die WHO am Dienstag in Genf mitteilte. Das sei ein Anstieg von 79 Prozent gegenüber dem Jahr 2022. Laut Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit (AGES) gab es mit Stand 21. Februar in Österreich seit Jahresbeginn 129 bestätigte Masernfälle. 2023 waren 186 Infektionen registriert worden.