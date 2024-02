Heinos Rückkehr auf die große US-Bühne mit 85

Opernball 2025 und New Jersey

Eine Wiederholung ist 2025 fix geplant, und das große Aufwärmen dafür findet bereits im Mai statt. Denn Deussl will mit seiner Firma nun auch in den USA durchstarten, und seinen Lieblings-Wahl-Kitzbüheler will er da auch mit an Bord wissen. Das ist auch der Grund, warum Heino am 12. Mai in New Jersey ein groß angelegtes Konzert für die beträchtliche deutsche und österreichische „Gemeinde“ vor Ort gibt.