Rund 100 Fahrzeuge krachten in China ineinander

Bei einer Massenkarambolage in China sind am Freitag mindestens neun Menschen verletzt worden. An dem Auffahrunfall bei Glatteis waren etwa 100 Fahrzeuge beteiligt, wie chinesische Staatsmedien berichteten. Aufnahmen des staatlichen Fernsehsenders CCTV zeigten ineinander verkeilte Autos auf einer Schnellstraße in Suzhou etwa eine Autostunde westlich von Shanghai.