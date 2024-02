Helikoptereinsatz wegen Wanderer, der schlief

Am nächsten Morgen gegen 7 Uhr sorge sich der „Piz Buin“-Hüttenwirt und rief in der Wiesbadener Hütte an, um sich nach dem Wanderer zu erkundigen. Der dortige Hüttenwirt aber wusste nichts von einem Wanderer und alarmierte daraufhin die Einsatzmannschaften. Aufgrund einer Handyortung konnte das Suchgebiet auf das Bieltal, Ochsental und Klostertal eingegrenzt werden. An der Flächensuche beteiligten sich die Bergrettung Partenen sowie die Alpinpolizei inklusive eines Polizeihubschraubers.