18-Jähriger passte Bekannten ab und zückte Messer

Die Liste der Vorwürfe war lang, die Antwort des Angeklagten umso kürzer: „Nicht schuldig“, beteuerte der 18-jährige unbescholtene Salzburger am Donnerstag vor dem Landesgericht. Gleich zweimal soll er im Oktober 2022 zusammen mit Bekannten einen Gleichaltrigen abgepasst und geschlagen haben. Und: Im November 2023 soll er es erneut auf sein Opfer abgesehen haben und ihn in Kuchl mit einem Messer bedroht haben. Er forderte Geld, weil ihm das Opfer angeblich zuvor teure Handschuhe kaputt gemacht habe. „Aber ich hatte meine Hände in den Hosentaschen, Messer hatte ich keines dabei“, beteuerte er. Der 18-Jährige verstrickte sich bei seinen Aussagen immer wieder in Widersprüchen. Selbes galt jedoch auch für das Opfer.