Die Wildkatze pirscht wieder durch Salzburg!

Doch wo kommt die Wildkatze plötzlich her? Die sehr scheuen Tiere wurden im späten 18. Jahrhundert in Mitteleuropa fast ausgerottet. „Man dachte, dass die Wildkatze gefährlich ist und den Wildbestand mindert“, erklärt Grasegger. Als sich das als falsch herausstellte, weil vor allem Mäuse, Vögel und Insekten auf dem Speiseplan stehen, begann Ende der 1920er die Wiederansiedelung. In Salzburg erholte sich die Population aber nur langsam. Grasegger vermutet, dass die gesichtete Katze von Kärnten kommt, wo es eine größere Population gibt: „Ich glaube, dass noch weitere Tiere durch Salzburg ziehen.“