Angeklagter verfolgte Krankenschwester monatelang

Glaubt man den Angaben des Beschuldigten, dann wollte dieser nur wissen, ob es sich bei der attraktiven Frau um jene Dame handelte, die er vor 17 Jahren auf einem Konzert kennengelernt, jedoch wieder aus den Augen verloren hatte. Wer jetzt an eine Romanze denkt, irrt gewaltig. Denn in Tat und Wahrheit hatte der 59-Jährige die 35-jährige Krankenschwester vergangenes Jahr über Monate beharrlich verfolgt. Zunächst schickte er ihr einige E-Mails. Als die Frau nicht darauf reagiert, kreuzt er mehrmals wöchentlich im Krankenhaus auf, in dem sie arbeitet, wohl in der Hoffnung, die attraktive Dame dort anzutreffen.