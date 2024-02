Leichenfund: Freund der Familie unter Mordverdacht

Audrii Cunningham kam, wie berichtet, am vergangenen Donnerstag nicht in ihrer Schule in Polk County an. Tags darauf wurde ihr „Hello Kitty“-Rucksack in der Nähe eines Staudamms gefunden. Bereits zu diesem Zeitpunkt saß der 42-jährige Don Steven M. in Polizeigewahrsam - wegen eines Gewaltdelikts.