Texas: Elfjährige am Weg zur Schule verschwunden

Der Mann, der wegen eines Gewaltdelikts in Polizeigewahrsam genommen wurde, wohnt laut US-Medien in einem Wohnwagen in der Nähe von Cunninghams Haus. Laut dem zuständigen Sheriff von Polk County handelt es sich bei der „Person von Interesse“ um einen Freund des Vaters. Einen Verdächtigen gibt es dem Vernehmen nach noch nicht.