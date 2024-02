„Blumengruß“ als Vorbote krimineller Beutezüge

Kriminelle Serie in der Region

Ähnlich beängstigende Delikte werden aus Groß Gerungs gemeldet. In Schrems gelang es den aufmerksamen Beamten aber mehrere Täter zu verhaften. Dennoch konnte dieser eine Fahndungserfolg neue Banden nicht abschrecken. Denn in der Nacht auf Donnerstag wurden in einem Weitraer Wohnbau sämtliche E-Bikes aus aufgeknackten Kellerabteilen gestohlen.