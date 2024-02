Kalajdzic-Drama: Klub-Boss gibt Fans die Schuld

„Ich glaube, dass es dem Spiel nicht guttut“, ärgerte sich Krösche bei RTL. „Und wir hatten jetzt auch so eine Situation, in der sich Sasa Kalajdzic nach solch einer Pause verletzt hat. Weil der Rhythmus rausgeht und das letztlich dem Spiel nicht guttut.“ Aus seiner Sicht sind die Fans schuld am Verletzungsdrama rund um den 26-Jährigen.