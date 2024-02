Halb nackter Landwirt springt vor Rennradgruppe

Wer einen Betrunkenen oder völlig Verwirrten als Täter vermutet, der irrt. Es war der großgewachsene Angeklagte - weder verwirrt noch betrunken. In ruhigen Worten schildert der blonde Landwirt, was vorgefallen war: „Ich bin vier bis fünf Kilometer lang hinter der Gruppe gefahren. Sie haben den gesamten Fahrstreifen in Anspruch genommen. Meine Nerven sind blank gelegen. Vielleicht lag es auch an der großen Hitze an diesem Tag.“