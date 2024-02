Benjamin Teras ist seit 2021 Trainer bei den BT Füchsen. Der Aufstieg des fusionierten Klubs (Bruck und Trofaiach) ist fast schon kometenhaft: Im ersten Jahr schaffen die Steirer als Neunter den Klassenerhalt, im Folgejahr steht man in den Play-Offs und dringt ins Cup-Finale vor und in diesem Jahr hat man sich in der oberen Tabellenregion etabliert. „Wir haben jedes Jahr einen Schritt nach vorne gemacht“, unterstreicht der Slowene, der seine Mission in Bruck noch nicht abgeschlossen hat.