„Befinden uns in hybrider Kriegsführung“

Sollte Russland die Ukraine militärisch besiegen, werde das die Sicht des „globalen Süden“, also Südamerika und Afrika, auch die bedeutenden Machtblöcke der Welt verändern. Vorhofer analysiert: „Der globale Süden sieht dann in der russischen Föderation einen durchsetzungsfähigen Partner.“ Das würde in weiterer Folge die Bedeutung des Westens schwächen.