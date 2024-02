Verwirrter Mann auf Autobahn angefahren

Jedenfalls war der geistig Verwirrte noch in der Lage, aufzustehen und in Richtung einer Wiese zu rennen. Dort nahmen die inzwischen eingetroffenen Einsatzkräfte den völlig aufgelösten Patienten zu seinem eigenen Schutz fest. Anschließend wurde der Verletzte in ärztliche Behandlung übergeben und in den Schockraum des Landeskrankenhauses Feldkirch gebracht.