„Henker“ erstmals zurück in Salzburg

Vienna Capitals? Da war doch was! Nach 16 Jahren in der Mozartstadt war für Dominique Heinrich im Vorjahr Schluss, der gebürtige Wiener wechselte zurück in seine Heimat. Heute kehrt der „Henker“ in den Volksgarten zurück. „Ich weiß aber noch nicht, wie es sein wird, wenn ich in die andere Kabine gehen muss (darf). Es wird sicher sehr emotional für mich, immerhin war ich über 16 Jahre fast jeden Tag in dieser Eishalle“, erklärt der 33-Jährige.