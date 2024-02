US-Schauspielerin Mendler jetzt auch Weltraum-CEO

Mit ihrer Firma Northwood Space will sie eine „Datenautobahn zwischen Erde und Weltraum“ bauen. Dabei sollen Bodenstationen oder Antennen auf der Erde große Datenmengen an Satelliten schicken können, wie sie am Montag in einem Tweet bekannt gab.

„Wir entwerfen von Grund auf eine gemeinsame Bodeninfrastruktur, um den Zugang zum Weltraum zu erweitern“, schrieb sie auf X. Man solle das „Unerwartete erwarten“.