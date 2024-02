Tinnitus nach Explosion eines Feuerwerkskörpers

Das böse Ende eines Juxes: Wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung der körperlichen Sicherheit musste sich am Dienstag ein 36-jähriger Familienvater am Landesgericht Feldkirch verantworten. Der Handwerker war Anfang Juli vergangenen Jahres mit ein paar Kollegen im Auto in Hard unterwegs, als er auf deren Drängen einen Feuerwerkskörper der Kategorie F4 zündet und in Richtung Straßenrand wirft.