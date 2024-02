Linzerin (31) sprühte Polizisten Lack ins Gesicht

Es klang nach einem Routine-Einsatz, endete für einen Polizisten (33) aber beinahe in einer Katastrophe, als er am 26. Juli in Linz eine Mieterin (31) wegen eines Nachbarschaftsstreits befragen wollte. Aus der Wohnung der Frau war laute Musik zu hören. In Begleitung eines Kollegen läutete er an und rief: „Machen Sie die Tür auf, Polizei!“.