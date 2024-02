Nach dem Föhn gibt der Winter ein kurzes Comeback

Der Wetterexperte prognostiziert Niederschlag den ganzen Tag über. „In Summe fallen bis Samstagmorgen in einigen Höhenlagen zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee. Am Brenner und am Alpenhauptkamm werden es 30, in St. Jakob im Defereggen bis zu 40.“ Das Thermometer zeigt zwischen zwei und acht Grad an.