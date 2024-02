„Gaucho“ musste mit „Lasso“ gerettet werden

Eigentlich hatte der Snowboarder im Sinn, gemeinsam mit einem anderen Mann von der Bergstation der Seekopfbahn im freien Gelände talwärts zu fahren. Aufgrund der schlechten Sichtverhältnisse verirrte er sich allerdings in Richtung des Tobels „Jazzibach“ - und von dort gab es kein Weiterkommen mehr. Doch es kam noch schlimmer: In weiterer Folge schnallte der Argentinier sein Snowboard ab, dabei geriet er ins Rutschen und schlitterte mit den Füßen voran in Richtung des steil abfallenden Bachbettes.