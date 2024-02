Ab jetzt wird gebohrt, Umweltschützer protestieren

Am 20. Februar ist der offizielle Bohrstart in Molln: Ab frühestens Dienstag soll nun wirklich Gas tief im Untergrund gesucht werden. Nach mehreren Verzögerungen wolle man nun endlich beginnen, schließlich gilt die Bohrgenehmigung nur bis Ende März. Alles, was darüber hinausgeht, müsste denselben langwierigen Genehmigungsprozess durchlaufen.