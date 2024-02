SPÖ-Streit um Babler: Debatte gerechtfertigt?

Andreas Babler steht parteiintern und bei Polit-Experten in der Kritik. Trotz der erst kurzen Amtszeit als SPÖ-Chef brodelt die Gerüchteküche über eine mögliche Nachfolge. Themen sind fehlende Kommunikationsstrategie, mediale Präsenz und die falsche Wahl des Koalitionspartners. Ist diese Infragestellung seiner Führung an der Parteispitze gerechtfertigt? Wir freuen uns auf Ihre Meinung in den Kommentaren!