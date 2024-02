Mit Mountainbikes auf Skipisten!

Massenstarts, Stürze und Spaß. „Das Biken im Winter ist der Hit“, so „Schneefräsn‘-Organisator Christoph Berger-Schauer von Lines-Mag. Zum achten Mal findet heuer die weltweit einzige Downhill-Rennserie auf Schnee in sechs Skigebieten in Österreich statt. Je nach Strecke gibt es Massen- oder Einzelstarts, und pro Saison sind bis zu 500 Biker am Start.