Betrüger (33) kassierte für Corona-Schutzmasken

1,25 Millionen Atemschutzmasken

Am Montag ging es um einen schweren Betrug, den der dreifache Familienvater zu Corona-Zeiten Anfang 2020 in Gallneukirchen verursacht hatte. Die Anklage warf ihm vor, wahrheitswidrig als Geschäftsführer einer Gesellschaft einem anderen Unternehmen die Lieferung von 1,25 Millionen Stück Atemschutzmasken zugesagt und dafür 380.000 Euro kassiert zu haben. „Er war nie in der Lage, die Masken zu liefern, das Geld ist dann irgendwo versickert“, betont der Staatsanwalt.