Eisenstange auf Gleise gelegt: Zug fuhr darüber

Zu dem Vandalenakt kam es bereits am Donnerstag in der Vorwoche. Ins Visier nahmen die noch unbekannten Täter die Eisenbahnstrecke bei Lähn. Kurz vor der Haltestelle legten sie eine Eisenstange auf die Gleise. „Ein in die Haltestelle einfahrender Zug der Deutschen Bahn fuhr darüber“, heißt es von der Exekutive.