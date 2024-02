Doskozils neue Pläne für „Burgenland-Molkerei“

Absatz und Weiterverarbeitung derzeit in der Steiermark und Niederösterreich

Für den Absatz oder die Weiterverarbeitung ihrer Produkte sind burgenländische Milchbauern auf Molkereien in der Steiermark beziehungsweise in Niederösterreich angewiesen. Dort findet die Verarbeitung der Rohmilch statt, die dann wieder als Milch oder Verarbeitungsware ins Burgenland zurückkommt. Das soll sich, wenn es nach den Plänen von Landeshauptmann Hans Peter Doskozil geht, jetzt aber ändern: Aktuell arbeitet man mit Experten an einem Modell für eine eigenständige Bio-Molkerei im Burgenland. „Es gibt seit über 15 Jahren keine Molkerei im Burgenland. Das ist auch ein Nachteil für die heimischen Bio-Milchviehbetriebe, den wir jetzt kompensieren wollen. Einerseits soll die Schaffung einer Landesmolkerei fixe Absatzmöglichkeiten und Preisstabilität für unsere Erzeuger gewährleisten, damit verbunden wird auch der Weiterbestand dieser Bio-Betriebe langfristig abgesichert“, erklärt Doskozil.