Rekord! Cristiano Ronaldo übertrumpft Lionel Messi

Cristiano Ronaldo hat wieder einmal einen Rekord aufgestellt und dabei ausgerechnet Lionel Messi, seinen Rivalen in der GOAT-Diskussion („Greatest of all time“, also der Beste aller Zeiten) entthront. Bei Al-Nassrs 2:1-Sieg gegen Al-Fateh erzielte der Portugiese sein 714. Nicht-Elfmeter-Tor (siehe Video) - das ist bislang keinem Profi gelungen.